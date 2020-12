Una rivelazione senza precedenti, che sta già creando un caos non indifferente nella casa più spiata d’Italia del GF VIP

La casa del GF Vip sta vivendo qualche scombussolamento di troppo. Dall’inizio del programma ci sono già state due espulsioni (e forse una terza?), ma quanto arriva da fuori è anche peggio. Fino alla fine, che si attende per marzo, non osiamo immaginare cosa possa accadere agli ospiti della casa più spiata d’Italia.

LEGGI ANCHE > > > Raimondo Todaro, l’amore dopo il tradimento: chi è la nuova lei

Una cosa è certa: con i gieffini non ci si annoia mai. A portare particolare scompiglio, all’interno della casa, è stato l’ingresso di Filippo Nardi. Già concorrente una volta, è tornato dentro per una nuova esperienza, ma sta già creando troppi problemi. Anche fuori, le voci corrono.

NON PERDERTI > > > GF Vip, due concorrenti del Grande Fratello sono parenti? Bomba in diretta

GF Vip, pesanti accuse dell’ex di Filippo Nardi: “Mi ha costretta ad abortire”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Graf (@veronicagrafofficial)

Veronica Graf – anche lei ex gieffina – e Filippo Nardi hanno avuto una relazione per un po’ di tempo, fino alla gravidanza della modella. Quest’ultima, in un’intervista a Nuovo, ha raccontato della sua relazione con l’attuale concorrente del GF Vip. Un dettaglio choc, in particolare, ha sconvolto l’intero mondo gossip. La Graf ha raccontato di essere rimasta incinta ed averlo comunicato con tanta gioia a quello che allora era il suo fidanzato. Una reazione che non si aspettava e che l’ha gettata nello sconforto: “Io voglio una relazione con te, non un figlio”. Alla fine, Filippo l’ha costretta ad abortire.

LEGGI ANCHE > > > Carmen Di Pietro: “Vi svelo l’ultimo gesto di Maradona prima della morte”

Ancora provata, Veronica Graf ha affermato: “Filippo mi ha rovinato la vita e per colpa sua oggi non voglio più avere niente a che fare con gli uomini”.