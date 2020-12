Elisabetta Gregoraci, il vestitino si apre mentre prepara i regali – FOTO

Elisabetta Gregoraci, il vestitino si apre mentre prepara i regali. L’ex moglie di Flavio Briatore è tornata a casa dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip

Dopo oltre tre mesi “rinchiusa” nella casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci è tornata alla sua vita normale la scorsa settimana. Nessuna eliminazione ma la decisione di abbandonare il reality dopo la comunicazione da parte di Alfonso Signorini del prolungamento fino a febbraio. Troppo tempo lontana dagli affetti più cari, soprattutto dal figlio Nathan Falco per poter accettare altri due mesi di “reclusione“. La sorella Marzia e la migliore amica Micaela le hanno fatto una bella sorpresa per il ritorno a casa, facendole sentire subito il calore natalizio. Saranno di sicuro delle festività diverse rispetto al solito, viste le limitazioni che coinvolgeranno tutta Italia fino alla Befana e impediranno ogni tipo di spostamento non necessario. La Gregoraci ha però deciso di allestire tutti gli addobbi nel proprio appartamento, creando un’atmosfera all’altezza della “Natività”. Avendo un bambino, d’altronde, il Natale è sempre un periodo speciale.

Elisabetta Gregoraci, il vestitino si apre mentre prepara i regali: i fan impazziscono su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

L’ultimo post condiviso dalla Gregoraci su Instagram è proprio a tema natalizio. La bellissima showgirl ha messo una foto in deshabillé, accompagnata da una didascalia esplicativa: “Un sorriso è una curva che raddrizza tutto. Buongiorno a tutti voi“.

Una gioiosa Elisabetta viene immortalata con dei regali di Natale ben confezionati sullo sfondo, appoggiati sul letto. Lei invece siede su un mobiletto di legno e marmo, indossando un vestitino color beige che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. La gamba alzata mostra uno spacco vertiginoso che mette in risalto anche le splendide scarpe in tinta. I commenti dei moltissimi fan sui social non si sono fatti attendere, con frasi davvero molto simpatiche.

Elisabetta Gregoraci mostra un mood spensierato e positivo di cui in molti sentono il bisogno in questo momento così delicato.