Elisabetta Canalis scrive al premier Conte e gli rivolge un accorato appello. Una battaglia che porta avanti da molti anni

L’amore di Elisabetta Canalis per gli animali è solo leggermente inferiore a quello per la figlia Skyler Eva e per il marito. Ancora una volta lo dimostra con un gesto concreto, appoggiando una delle storiche battaglie della PETA, associazione animalista alla quale presta volto e corpo da anni.

Con un video postato su Instagram la showgirl sarda rilancia una sua storica battaglia, quella per la chiusura degli allevamenti degli animali da pelliccia. Lo fa, annunciando di avere appena scritto una lettera aperta al premier, Giuseppe Conte, nella quale spiega i motivi della sua richiesta.

“Perché chiuderli? Due motivi: il primo è legato al fatto che non hanno più senso, ci sono tante alternative. E poi gli allevamentri sono molto sporchi, gli animali sono tenuti in condizioni disumane, similii ai mercati cinesi. Le eci degli animali entrano in contatto con le persone, il rischio è altissimo. Infatti in Olanda sono stati chiusi immediatamente”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Elisabetta Canalis rosso fuoco davanti al camino è uno spettacolo della natura. Ma anche quando si impegna nelle sua battagli non scherza. Lo scorso febbraio aveva riproposto una foto nuda, realizzata nel 2011, sempre a sostegno della PETA ed era statio un successo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elisabetta Canalis li mostra a tutti: fan sconvolti – FOTO

Elisabetta Canalis, l’ultimo cambio di look non ha convinto tutti

Ogni volta che Elisabetta Canalis appare su Instagram, per tutti i suoi followers italiani è una festa. Perché per la prima volta da quando la conosciamo, almeno in pubblico, Eli ha deciso di dare una svolta precisa al suo look. E lo ha mostrato con un grande sorriso sui social.

In fondo è sempre stata la Velina Mora per tutti ma da poco è passata ad una bellezza biondo oro. In uno dei suoi ultimi selfie fa la linguaccia e ironizza sulla fine di un difficile 2020. Pure per lei è stato pesante nonostante l’affetto della famiglia, marito e figlia negli Usa ma anche la parte che ha lasciato nella sua Sardegna.

Un cambio di look che però non ha suscitato forse la reazione attesa. A fronte di alcuni che le hanno fatto in complimenti con messaggi del tipo “Ti illuminano il viso”, oppure “Come stai bene”, ci sono moltissime critiche. Questa versione della showgirl non ha convinto tutti: “Ma non sei troppo bionda?”, “Io ti preferivo scura”, “Cos’è tutta questa bionditudine”, “Come bionda? Smettila subito”, sono solo alcuni degli esempi.

Ma Elisabetta nella sua vita, in Italia come dall’altra parte dell’Oceano, ha sempre sfidato anche le convenzioni. E questa volta torna alla carica con quella che considera una battaglia di civiltà.