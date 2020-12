Droga, maxi operazione della polizia: eroina nascosta in prodotti dolciari

Droga, maxi operazione delle forze dell’ordine su tutto il territorio nazionale. Nascondevano l’eroina nei prodotti dolciari.

Nella prima mattinata della giornata di oggi, nella zona di Macerata le forze dell’ordine hanno dato il via a delle retate che hanno portato a diversi arresti per traffico di sostanze stupefacenti. Le operazioni hanno poi riguardato diverse zone del territorio nazionale, dalle Marche al Lazio. Più di quaranta arresti per un’indagine che è durata oltre un anno e mezzo. Tra i vari sequestri effettuati vi sarebbe anche un quantitativo di eroina di sei chilogrammi, che avrebbe portato nelle casse del gruppo criminale oltre due milioni di euro. Le forze dell’ordine nel corso dell’inchiesta sono riuscite ad individuare diversi canali internazionali di approvvigionamento che sfruttavano la Grecia per far giungere la droga in Italia. Nell’inchiesta è poi emerso come ad esempio l’eroina venisse nascosta all’interno di prodotti dolciari e in seguito trasportata da corriere che la consegnavano utilizzando i mezzi pubblici.

