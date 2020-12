Diletta Leotta, il web si interroga su quello scatto: com’è possibile? – FOTO

Diletta Leotta, il web si interroga su quello scatto: sono molte le domande che si pongono i fan della splendida conduttrice di DAZN. Ma vediamo attentamente nel dettaglio di cosa si tratta.

Diletta Leotta è, molto probabilmente, tra le donne più amate dagli italiani e non solo. La splendida conduttrice di DAZN, infatti, continua a riscuotere un successo esorbitante su Instagram e sugli altri social network dove i suoi numeri sono in costante ascesa. La siciliana conta al momento la bellezza di 7,2 milioni, ma questa cifra sembra destinata ad aggiornarsi già nei prossimi giorni. C’è, però, uno scatto di Diletta su cui la stragrande maggioranza della gente continua a interrogarsi…

Diletta Leotta, lo scatto che divide e sorprende il web

Diletta Leotta ha pubblicato 57 foto negli ultimi settantaquattro giorni e diverse la ritraggono con vestitini particolarmente intriganti o con mise che mettono in mostra il suo corpo pazzesco.

La Foto, però, che ha riscosso un maggiore successo tra queste risale allo scorso 1 novembre e ritrae la splendida siciliana in campo, in occasione della sfida tra Udinese e Milan. Nello scatto in questione Diletta indossa un maxi pull color safari, ma in quell’occasione l’ex di Sky Sport riuscì ad ottenere addirittura 604mila like. Una cifra assurda, che non è mai stata più raggiunta da quel giorno ad oggi. Ecco la Foto in questione: