Covid, svolta in Gran Bretagna: 38 milioni di cittadini in lockdown

Il Covid continua ad essere un problema serissimo, in Italia come nel resto del mondo. I vari governi nazionali stanno adottando misure via via più restrittive, a maggior ragione ora che il periodo delicato delle festività natalizie è ormai arrivato. Tra le altre, anche la Gran Bretagna si prepara ad un nuovo lockdown.

Già a partire da sabato 19 dicembre, infatti, ben 38 milioni di cittadini finiranno in zona rossa. Al fine di contenere la pandemia, ci saranno bar e ristoranti chiusi, con contatti sociali ristretti al minimo. La decisione è stata comunicata da parte del ministro della Sanità Matt Hancock, che ha “preso di mira” il 68% della popolazione inglese.

La decisione è stata comunicata dal ministro della Sanità britannico Matt Hancock: già a partire da sabato 19 dicembre buona parte della Gran Bretagna sarà in lockdown. La misura anti Covid sarà valida per tutte le contee dell’est e del sud d’Inghilterra, appartenenti al cosiddetto “Tier 3“. In vista del Natale, ha fatto sapere il ministro della Salute al Parlamento: “Non possiamo fallire, siamo già arrivati ad un punto molto importante“.

Ben 38 milioni di cittadini finiranno in isolamento, al fine di mantenere il trend negativo della curva dei contagi e aspettando che il vaccino inizi a fare il suo effetto. Le prossime settimane saranno fondamentali per la lotta alla pandemia, in Gran Bretagna come nel resto del mondo.