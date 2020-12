Covid-19, positivo anche il presidente francese Macron: l’annuncio

Covid-19, positivo il presidente Emmanuel Macron. Il virus continua ad attaccare anche le altissime classi politiche internazionali. Ecco l’annuncio dall’Eliseo.

Ultim’ora dalla Francia: il presidente Emmanuel Macron è positivo al Covid-19. L’annuncio arriva direttamente dall’Eliseo: “La diagnosi è giunta a seguito di un test eseguito per la comparsa dei primi sintomi”. Il leader politico, tuttavia, sta bene, già in isolamento, e proseguirà a lavorare da remoto.

In quarantena, nel frattempo, ci è finito anche il primo ministro Jean Castex che ha avuto nelle scorse ore contatti diretti con il Premier transalpino. Ora tamponi a tappeto per le famiglie e per chiunque abbia avuto incontri con i due politici.

Covid-19, la situazione in Francia

Un nuovo segnale di allerta per il Paese da poco uscita dal secondo lockdown nazionale ma pronto a entrare in un altro periodo di chiusura forzata. Le nuove indicazioni, infatti, prevedono lo stop di ristoranti, bar e luoghi di cultura almeno fino al prossimo 20 gennaio. Il tutto con un annesso coprifuoco fissato per le 20.00, dal momento che i dati contiuano ad essere elevati nel territorio. Si viaggia infatti sugli 11.000 positivi al giorno rispetto all’obiettivo governativo di 5.000 contagi massimo in 24 ore.

C’è inoltre grossa preoccupazione in vista delle feste natalizie che potrebbero innescare una terza ondata per l’inizio del 2021. A tal proposito il governo ha chiesto di porsi in auto isolamento alcuni giorni prima di recarsi dai parenti per le feste di Natale. Il tutto, ovviamente, senza creare eccessivi assembramenti ma restando nei nuclei familiari più stretti. Si consiglia anche di non mandare i bambini a scuola nei giorni prima di questi giorni di riposo.