Covid-19, il bollettino del 17 dicembre: 18.236 contagi e 683 morti

Covid-19, il nuovo bollettino medico di giovedì 17 dicembre 2020. Ecco i dati aggiornati sul fronte nazionale per quanto riguarda contagi, decessi e guarigioni

La Protezione Civile, attraverso il consueto bollettino, pochi minuti fa ha rilasciato i dati in merito a contagi, decessi e guarigioni, ma non solo, delle ultime 24 ore. Quest’oggi i contagi sono stati 18.236, a fronte di 185.320 tamponi, i quali hanno fatto salire il numero complessivo a 1.906.377. I decessi registrati, purtroppo, sono stati 683. Da inizio pandemia sono morte 67.220 persone. 27.913 invece le guarigioni delle ultime 24 ore. In aumento dell’1,1% (ora è al 9,8%) il tasso di positività. Calano le occupazioni in terapia intensiva (-71) ed i ricoveri (-470).

Covid-19, il bollettino del 17 dicembre: la situazione regione per regione

La situazione inerente ai contagi, regione per regione, mostra un calo pressoché generale rispetto ad un mese fa esatto. A schizzare verso l’alto con i numeri, però, è il Veneto che, con 4.402 contagi nelle ultime 24 ore, ha quasi doppiato la Lombardia seconda a +2730. Emilia-Romagna (+1667), Lazio (+1597) e Puglia (1073) sono le altre regioni con contagi a 4 cifre. Incremento inferiore a 100 in Molise (+67) e Valle d’Aosta (+19).

