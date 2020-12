Chiara Ferragni in intimo natalizio, c’è un dettaglio bollente nella Foto pubblicata in questi minuti dalla bellissima infleuncer.

Chiara Ferragni è di una bellezza disarmante e continua a deliziare i suoi follower (al momento 22,2 milioni!) su Instagram e sugli altri social network. La splendida imprenditrice e designer originaria di Cremona è in dolce attesa, ma mette in mostra una forma fisica davvero invidiabile e un corpo eccezionale. La Ferragni, infatti, ha da poco pubblicato uno scatto che la ritrae con un intimo rosso, proprio a tema natalizio. Ma proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni in intimo natalizio: ecco la Foto su Instagram

Nella Foto in questione, si vede la bellissima Chiara Ferragni sfoggiare un intimo rosso, che richiama le feste Natalizie che stanno per arrivare, particolarmente trasparente. La mise evidenzia le sue straordinarie forme e lascia pochissimo spazio all’immaginazione dei suoi fan. Ecco la Foto pubblicata pochissimi istanti fa da Chiara Ferragni sulla propria pagina Instagram:

