Calciomercato Milan, il campione apre ai rossoneri: arriverà a costo zero

Il Milan prepara l’assalto allo scudetto, ed è pronto a ritoccare la rosa durante il calciomercato di riparazione con un campione del mondo.

Il Milan lavora già sul calciomercato con i rossoneri che, ancora primi in campionato, sono pronti a dare l’assalto al tricolore. Infatti Maldini studia nuovi colpi per perfezionare una rosa giovane ed affiatata. Il pareggio contro il Genoa ha rafforzato l’idea che ai rossoneri serva un altro centrale difensivo di fiducia, visto che al momento sta giocando il buon Kalulu, che è un terzino adattato a stopper per esigenza.

Però i rossoneri vista l’ottima ossatura creata dalla dirigenza, sta iniziando a pensare ai colpi a zero della prossima estate. Sono diversi i colpi a zero durante il mercato di luglio 2021, come ad esempio Thauvin, Depay, Draxler, Ozil e tanti altri. Ma il campione del mondo tedesco, però potrebbe aprire alla cessione già a gennaio, visto che l’Arsenal ha deciso di metterlo sul mercato. Andiamo quindi a vedere cosa ostacola l’arrivo del tedesco a Milanello.

Calciomercato Milan, Maldini punta Ozil: il tedesco ha aperto all’arrivo in Italia

Mesut Ozil così apre ad un possibile sbarco in Serie A, anche grazie alle parole del suo agente, Erkut Sogut. Infatti proprio l’agente del tedesco ha ricordato che Ozil è un vero e proprio numero 10 e tanti club italiani giocano con lui in quel ruolo. Inoltre il campione del mondo potrrebbe sbarcare a Milano specie in caso di addio di Hakan Calhanoglu, visto che i due occupano la stessa posizione in campo.

Nonostante le trentadue primavere alle spalle, Ozil resta un campione di caratura internazionale. Ma al momento tra lui ed il Milan c’è una distanza soprattutto per quanto riguarda l’ingaggio, visto che il tedesco guadagna 15 milioni l’anno. Visto il suo valore in continua discesa, però, Ozil potrebbe ridursi lo stipendio, in quel caso il Milan sarebbe una delle mete preferite dall’attuale regista dell’Arsenal.