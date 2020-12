La Juventus torna a pescare talenti dalla rosa giallorossa. Questa volta Paratici vuole anticipare le altre big proponendo un super scambio.

La Roma possiede una rosa ricchissima di giocatori giovani, ma che possiedono moltissime potenzialità. Sono tanti i giocatori che promettono bene nel club giallorosso ma, oltre ai più noti, colui che è riuscito a catturare l’attenzione delle big europee sembra essere Gonzalo Villar.

Il giovane centrocampista spagnolo, secondo quanto riportato dai colleghi di calciomercatonews.com, sembra essere finito nel mirino di Fabio Paratici il quale vorrebbe anticipare la concorrenza per portarlo a Torino già durante la finestra di mercato invernale.

Calciomercato Juventus, il rinforzo arriva dalla Roma: super scambio

Il club giallorosso non desidera privarsi dei suoi giocatori migliori, o di coloro che reputa fondamentali per il futuro nel club, perciò la Juventus dovrà mettere sul tavolo le sue carte migliori per poter sperare di acquistare Villar.

L’intenzione di Fabio Paratici, sembra essere quella di imbastire una trattativa che prevede uno scambio di cartellini. Sul piatto ballano due nomi. Uno è Federico Bernardeschi sempre più ai margini del progetto. L’altro è Demiral, ottimo difensore che piace alla Roma, ma che purtroppo ha il vizio dell’infortunio. La trattativa non è che nelle fase iniziali, e qualora i due club dovessero giungere a un’intesa, lo scambio potrebbe avvenire già durante la sessione di calciomercato invernale.