Calciomercato Juventus, colpaccio a gennaio: affare da 30 milioni

Spunta un nuovo nome per il calciomercato Juventus. Paratici vola per chiudere l’affare già a Gennaio per un gioiellino da 30 milioni.

Dopo il pareggio casalingo contro l’Atalanta, la Juventus torna sul calciomercato, con la convinzione che a questa squadra manca ancora qualcosa per mettere in atto la rincorsa scudetto. I bianconeri, infatti, sono ancora a meno quattro dal Milan capolista, complice anche il pareggio dei rossoneri al Marassi contro al Genoa. Il pareggio però non ha lasciato grande soddisfazione, con il ds Fabio Paratici pronto a perfezionare la squadra.

Il colpo in mente è un nome del tutto nuovo e stando ad alcune indiscrezioni sarebbe un gioiellino del calcio mondiale. Inoltre insieme al nuovo acquisto, i bianconeri potrebbero liberare giocatori non utili al gioco di Andrea Pirlo e veri e propri esuberi. Infatti sarebbero pronti a partire Federico Bernardeschi, Aaron Ramsey e l’ormai confinato Sami Khedira. Andiamo quindi a vedere il colpo che sta studiando Paratici e tutte le cifre dell’operazione.

Calciomercato Juventus, il nome nuovo è Fabio Vieira: gioiellino del Porto

La forte sensazione che a questa Juventus machi qualcosa ha portato Fabio Paratici a volare in Portogallo per rubare un gioiellino della Nazionale locale, Fabio Vieira. Il centrocampista classe 2000, infatti, sarebbe il nome giusto per rinforzare la rosa di Pirlo. Infatti nelle ultime partite si è notato che manca sostanza a centrocampo, con il reparto che non collega bene difesa e attacco.

Un colpo super ed anche di prospettiva, con i bianconeri che metteranno sul tavolo del Porto ben 30 milioni, nell’intento di strappare Vieira già a gennaio. Il pupillo della formazione di Oporto, infatti potrebbe arrivare già nel mercato di riparazione, con i bianconeri pronti a rincorrere il decimo scudetto consecutivo e soprattutto la Champions League.

Infatti l’obiettivo primario sarebbe proprio la conquista della Coppa dalle Grandi orecchie. Paratici però dovra vincere la concorrenza, visto che sul centrocampista c’è già l’Arsenal. Vedremo se la dirigenza juventina riuscirà a regalare il gran colpo in prospettiva a tutti i tifosi.