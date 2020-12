Calciomercato Juventus, l’agente di uno dei tanti obiettivi della squadra bianconera è in città per parlare con la società. Le cose potrebbero accelerare.

La Juventus è un club importantissimo, che da quasi un decennio stravince in Italia. Si parla infatti di una società, quella bianconera, che da ben 9 anni consecutivi apre ogni anno la propria bacheca dei trofei per depositarvi lo scudetto stagionale. Parliamo di un trofeo molto ambito in Italia, con tante squadre che nel corso di questi anni hanno provato in qualche modo a colpire la squadra bianconera, senza però riuscirvi. Nessuno è riuscito a mettere in seria difficoltà i torinesi, se non il Napoli di Sarri di qualche anno fa, quando si avvicinò pericolosamente a vincere lo scudetto in azzurro, prima di farlo passando proprio ai bianconeri. La società cambia allenatori e giocatori, ma di certo non cambia l’obiettivo: continuare a vincere lo scudetto. Sempre e comunque, perdere non è una possibilità. Anche la Coppa Italia è un obiettivo concreto, ma lo scudetto resta al promo posto. Poi c’è la Champions League, agognatissima da troppi anni, a cui la società muove l’assalto da molto. E anche per quello pare possa esserci presto un altro innesto.

Calciomercato Juventus, l’agente dell’obiettivo è in città

La Juventus vuole migliorare in attacco e uno dei nomi in cima alla lista di Paratici è quello di Arkadiuz Milik. Il centravanti del Napoli non rinnoverà con la squadra azzurra e presto avrà appena 6 mesi di contratto.

Secondo quanto riporta calciomercato.it il suo agente è attualmente in città, a Napoli, probabilmente per parlare con De Laurentiis e chissà, spingere per una cessione anticipata alla Juventus. In cambio ovviamente di una piccola somma.