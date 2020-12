Calciomercato Juve, un bianconero fa saltare un maxi affare

Calciomercato Juve, spunta un clamoroso retroscena: così un bianconero ha fatto saltare un maxi affare per il Ds Fabio Paratici.

Super Federico Chiesa ieri all’Allianz Stadium. Ma la perla del talento ligure, purtroppo per i bianconeri, non è bastata a una Juventus ancora in affanno e che perde ulteriore terreno in classifica. Il pareggio contro l’Atalanta, scaturito dal gol di Remo Freuler al 57esimo, lascia infatti la Vecchia Signora al terzo posto in classifica a +1 sul Napoli e -3 dall’Inter vicecapolista e a -4 dal Milan in vetta.

Potrebbe interessarti anche —-> Calciomercato Milan, il campione apre ai rossoneri: arriverà a costo zero

Calciomercato Juve, retroscena su Aouar

Tuttavia continuano ad arrivare indicazioni importanti a proposito dell’ex talento della Fiorentina, reduce dal suo primo gol in campionato dopo la rete segnata in Champions e, in generale, i 4 assist vincenti finora. Numeri che certificano un adattamento sempre più repentino ed efficace per il classe 97 nella sua nuova avventura piemontese.

Leggi anche —-> Calciomercato Juventus, colpaccio a gennaio: affare da 30 milioni

Sarà soddisfatto il tecnico Andrea Pirlo, colui che più di tutti ha spinto per l’approdo del 23enne nel mondo juventino. A tal proposito Tuttosport svela un retroscena interessante, ovvero una trattativa che avrebbe potuto portare un altro talento a disposizione del neo tecnico juventino. Si tratta di Houssem Aouar, giocatore del Lione nel mirino di Fabio Paratici. Il Ds, in realtà, lo aveva anche già bloccato il giocatore. Quando poi si è riaperta la pista per Chiesa nel rush finale, ecco che c’è stato una virata totale della dirigenza. Ma il 22enne resta uno dei nomi caldissimi per le prossime sessioni.