Banksy, il suo murale valorizza una casa: da 350.000 a 5,5 milioni di euro

Un murale dell’artista britannico Banksy fa schizzare il valore di una casa di Bristol da 350mila a 5,5 milioni di euro.

La street art è una delle arti visive più contestate, ma allo stesso tempo più apprezzate al mondo ed il suo esponente più noto è Banksy. L’artista britannico si è reso protagonista di un altro episodio di cronaca, grazie ad una sua opera di fianco ad una casa. Infatti a Bristol, Gran Bretagna, un uomo di nome Aileen Makin, 57 anni, era pronto a vendere la sua casa per circa 300.000 sterline (poco più di 350.000 euro).

Ma dopo aver notato il murale di Banksy di fianco alla sua casa, ha deciso di bloccare la vendita, visto che il valore dell’immobile è schizzato a 5,5 milioni di euro. L’apparizione dell’artista ha bloccato il 57enne che non ha firmato le carte ed ha rimandato la vendita della casa visto che ad oggi può guadagnare circa 17 volte in più. Il murale dell’artista è stato rinominato “Aachoo !!” visto che rappresenta una signora che starnutisce.

Banksy, il murale che ha bloccato la vendita: la testimoninza del 57enne

Banksy ha subito rivendicato l’opera su Instagram, ottenuta grazie ad una strada in pendenza. Infatti lo starnuto della signora sembra che inclini la casa, una particolarità che la rende pregiata. Dopo aver notato l’opera così Aileen ha deciso di interrompere la vendita della casa, contattando subito una società di sicurezza per proteggere l’opera. Infatti l’obiettivo è installare sulla parete un plexiglass per evitare che vandali e teppisti danneggino l’opera.

Infatti già in passato altre opere di Banksy sono state vandalizzate. Però ci sono dei veri e problemi legali per quanto riguarda il tema, infatti le stesse opere dell’artista sono giudicate come vandaliche. Sarà quindi la legge a decidere se si potrà proteggere l’opera o meno, intento il 57enne si gode la sua casa dipinta da Banksy, in attesa di un acquirente che metta sul piatto 5,5 milioni di euro.