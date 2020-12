Grazie all’intelligenza artificiale, Amazon è ora in grado di produrre e vendere abbigliamento su misura. Ecco come funziona la novità

Amazon continua a registrare numeri da record, anche in virtù del fatto che quest’anno l’e-commerce si è rivelato di fondamentale importanza con l’emergenza Covid e il divieto agli spostamenti. Il colosso di Jeff Bezos continua ad allargarsi su più fronti, ed ora è pronto ad una ennesima novità potenzialmente rivoluzionaria.

Si chiama Made For You, e permetterà agli utenti di farsi creare abbigliamento su misura grazie all’intelligenza artificiale. Al momento disponibile solo negli Stati Uniti, presto la novità potrebbe arrivare anche nel resto del mondo. Oltre alla taglia, i clienti avranno anche la possibilità di selezionare il tessuto, lo scollo, la lunghezza delle maniche e il fit, per un capo unico ed esclusivo.

Amazon, abbigliamento su misura: come funziona la novità

Grazie a Made For You, ora su Amazon c’è la possibilità di acquistare abbigliamento su misura grazie all’intelligenza artificiale. Servizio disponibile solo per i clienti Prime, sarà accessibile tramite l’app ufficiale del colosso di e-commerce. Con la tecnologia richiesta, il software permetterà di scansionare e misurare il corpo, così da avere un capo che combacia perfettamente con le richieste. Bisognerà innanzitutto fornire alcuni dati e due foto, che poi verranno cancellate subito dopo la creazione dell’avatar.

Dopo aver fatto ciò, sarà possibile scegliere tra otto varianti cromatiche. Secondo quanto riferito dal portale Techcrunch, Amazon dà persino la possibilità di personalizzare l’etichetta. Al momento disponibile sono negli Usa, la funzione è attivabile per la creazione di t-shirt standard da 25 dollari. Nei prossimi mesi, comunque, Made For You dovrebbe arrivare anche nel resto del mondo e con più capi d’abbigliamento.