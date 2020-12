3 razze di cani che perdono meno pelo: ideali per chi teme le pulizie

Esistono alcune razze di cani che perdono meno pelo, o quasi per niente: ecco quali sono per convincere mamma e papà

Quante volte avete provato a chiedere un cane, ma la risposta è stata sempre: “No, perde troppi peli”? A tutti è capitato almeno una volta di sentirsi dire che l’amico peloso non è accettato in casa per via delle troppe pulizie che girerebbero attorno al nostro amico fedele. Niente paura, esiste una soluzione a tutto.

È vero che i cani perdono tanti peli, che spesso sono gli attori principali di marachelle, ma è anche vero che il cane diventa il migliore amico del padrone in poco tempo. Per fortuna, è stata stilata una lista delle tre razze che perdono meno pelo, proprio per chi non vuole star sempre a togliere i peli dal pavimento.

Le 3 razze di cani che perdono meno pelo

1 – MALTESE

Un cane di piccola taglia, non cresce mai più dei 10kg, raffinati ed eleganti. Chi non li amerebbe? In più, il loro pelo è talmente sottile che, se lo perdono, neppure ci si fa caso e le “tracce” possono essere raccolte in un attimo. Tuttavia, si tratta anche di una delle razze più abbandonate, secondo una raccolta di dati. Se avete intenzione di prendere un Maltese, ricordatevi che è come un diamante: per sempre.

2 – BARBONE

A discapito di tutto il pelo che gli si vede addosso, incredibile ma vero, il barboncino perde molto meno pelo dei suoi altri colleghi pelosi. Probabilmente perché, tutto quello che dovrebbe perdere, è ammassato tra quelli già indosso. La motivazione sta nel fatto che il barboncino non fa mai la muta: il suo pelo cresce, senza mai cadere.

3 – SCOTTISH TERRIER

È piuttosto chiaro che pelo lungo non è uguale a caduta di tanti peli, anzi, con questa lista sembra essere esattamente l’opposto. Cane anglosassone per antonomasia, elegante e fedele, il pelo non richiede particolari attenzioni ed è anche ipoallergenico.