Wanda Nara, l’inquadratura riprende tutto durante il massaggio – VIDEO

Wanda Nara ancora incontenibile: l’argentina questa volta si riprende durante un massaggio e fa impazzire il web. Dall’inquadratura, infatti, si vede tanto…

Wanda Nara ancora senza freni: nuovo post clamoroso che infiamma i milioni di fan su Instagram. Dopo la spiazzante fotografia totalmente nuda in cavallo, ora la sexy argentina fa sognare di nuovo i suoi ammiratori con un video direttamente da una bollente sala massaggi. La donna si concede qualche ora di relax e si riprende frontalmente, con tutto il suo dilagante piano A che si vede malgrado la posizione stesa.

Wanda Nara e il massaggio bollente sul web

Non contenta, la signora Icardi mostra poi anche il suo piano B mentre una massaggiatrice brasiliana le dà conforto alle gambe. Uno video non passato inosservato sul web e di cui già si chiacchiera molto. Segue una seconda storia dove la bionda argentina, terminata la seduta, si riprende ancora seduta allo specchio col seguente commento: “En Paris también pueden hacerse las maquina. Iincreibles que me hago yo en”. Che tradotto più o meno sarebbe: “A Parigi anche si può fare utilizzo delle macchine. Incredibile quel che mi ha fatto Sinaga Beguin”, ovvero la massaggiatrice che l’ha seguita quest’oggi.

Rientrata successivamente a casa, Wanda è poi tornata a fare la madre a tempo pieno come ha certificato sempre il suo account. Nel frattempo il web continua a chiedersi cosa ne penserà il marito Mauro Icardi di tutte queste continue e spesso eccessive provocazioni social da parte della sua amata: non scatterà mai un po’ di gelosia? Anche perché, così facendo, espone praticamente e continuamente il suo corpo a tutti…