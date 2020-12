Telegram down, disservizi in tutta Italia: cosa sta succedendo

Da qualche minuto, Telegram down in tutta Italia. Tantissimi utenti stanno segnalando il disservizio: ecco cosa sta succedendo

Il noto servizio di messaggistica Telegram è down in tutta Italia. Provando ad accedere ora all’app, risulta impossibile connettersi alla rete. Tantissimi utenti stanno segnalando il problema, con l’hashtag #TelegramDown che è già in tendenza su Twitter. Pare comunque che l’assistenza stia lavorando per risolvere quanto prima, ma per ora non ci sono particolari novità.

Anche accedendo alla nota piattaforma DownDetector.it, il problema è evidente. Dalle ore 14 di oggi mercoledì 16 dicembre, le segnalazioni di mancata connessione al server sono schizzate alle stelle. Solamente questa mattina, anche Spotify ha avuto lo stesso problema. Stessa sorte per Google, che ha avuto i suoi servizi offline due giorni fa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> WhatsApp non funzionerà più su alcuni smartphone: la lista aggiornata

Telegram Down, continuano le segnalazioni

Tantissime le segnalazioni che stanno arrivando in questi minuti relative al down di Telegram. Il noto servizio di messaggistica non riesce a connettersi ai server da diversi minuti, e sembra che ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che l’assistenza riesca a risolvere il problema. Su DownDetector.it sono arrivate oltre 10mila segnalazioni in pochissimi minuti, con diversi utenti che si stanno lamentando e stanno chiedendo le tempistiche per il ripristino del servizio.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Spotify down stamane, la piattaforma è inaccessibile: migliaia di segnalazioni

Pare che il problema sia persistente sia nella versione mobile che in quella desktop dell’app. Sempre stando ai vari commenti che arrivano su DownDetector.it, sembra che il down di Telegram sia in tutta Italia e con qualsiasi provider di connessione ad internet.