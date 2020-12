Pamela Anderson: le sconvolgenti foto di com’è oggi la modella, attrice e showgirl canadese naturalizzata statunitense.

Pamela Anderson figura, senza ombra di dubbio, tra le donne più affascinante e desiderate al mondo. La bellissima modella, attrice e showgirl canadese naturalizzata statunitense oggi ha 53 anni ed è diventata famosa grazie alla celebre serie televisiva Baywatch in cui interpretava la parte della splendida C.J. Parker. La straordinaria bionda originaria di Ladysmith è cambiata moltissimo rispetto a quei tempi e negli ultimissimi scatti pubblicati su social è quasi irriconoscibile.

Pamela Anderson, che cambiamento da ieri a oggi

Negli scatti che stanno facendo il giro del mondo in queste ore, si vede la splendida Pamela Anderson letteralmente scatenata con dei vestitini davvero provocanti e mentre accavalla le sue bellissime gambe. Non tutti, però, l’hanno riconosciuta e sono in moltissimi a meravigliarsi per i cambiamenti davvero notevoli rispetto a qualche anno fa.

Ecco le Foto che mostrano una Pamela Anderson ‘nuova di zecca’ e completamente diversa rispetto alla versione ammirata in tv nelle passate stagioni: