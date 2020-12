Morto Waldemiro Bartolozzi, ha dedicato una vita al ciclismo

A 93 anni, dopo una caduta accidentale di alcuni giorni fa, è morto l’ex ciclista Waldemaro Bartolozzi

All’età di 93 anni è morto Waldemaro Bartolozzi che ha dedicato gran parte della sua vita al ciclismo. Per 11 anni è stato un atleta facente parte dei professionisti, successivamente ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo per oltre 30 anni. Circa dieci giorni fa era caduto, riportando una frattura alla clavicola. Dopo essere tornato a casa, è stato trasportato nuovamente in ospedale dove è avvenuto il decesso.

La carriera di Waldemiro Bartolozzi

Waldemaro ha disputato nella sua carriera otto Giri d’Italia, vincendo duce campionati come indipendente. L’anno scorso aveva ricevuto un premio in occasione della festa “Coraggio e Avanti” al monastero di Santa Lucia alla Castellina. E’ stato direttore sportivo della Spigoil, della Filotex, della Sanson, della Sammontana per poi chiudere prima alla Gis Gelati e poi alla Mapei.