Juventus-Atalanta, streaming gratis: dove vedere il match in diretta

Tutto pronto per il big match delle 18:30 tra Juventus e Atalanta. Andiamo a vedere dove seguire la partita in diretta e streaming gratis.

Manca poco al grande match della 12esima giornata di Serie A tra Juventus ed Atalanta. Dall’Allianz Stadium di Torino, Cristiano Ronaldo e compagni affronteranno la Dea pronti a mantenere la loro imbattibilità. Infatti nonostante un’inizio zoppicante, i bianconeri ancora devono uscire sconfitti da un match di campionato, totalizzando sei vittorie e cinque sconfitte ed a oggi sono a meno quattro dal Milan capolista, mentre l’Atalanta deve rispondere sul campo alle voci di uno spogliatoio spaccato, andiamo quindi ad analizzare le due situazioni.

Partiamo proprio dalla Juventus, che come detto è ancora imbattuta. I ragazzi di Andrea Pirlo stanno iniziando a mostrare sul campo le idee di gioco del tecnico e nonostante qualche svarione difensivo stanno inziando ad ingranare. Trascinati dai goal di Cristiano Ronaldo, 10 in sette presenze, i bianconeri proveranno a conquistare la vittoria cercando il primo vero squillo.

Dall’altra parte l’Atalanta viene da un 3-0 rifilato alla Fiorentina. Ma se in campo il gioco di Gasperini continua a risultare spumeggiante, dall’altra parte la situazione spogliatoio risulta pesante. Infatti il Gasp avrebbe tagliato ogni rapporto con il Papu Gomez, oramai ex capitano della Dea. Sul campo gli orobici saranno chiamati a zittire i critici, nonostante il clima pesante che si respira a Zingonia. Andiamo quindi a vedere dove seguire il match.

Juventus-Atalanta, streaming gratis: Sky o Dazn?

A trasmettere il match delle 18:30 tra Juventus ed Atalanta ci penserà Sky. il servizio pay-per-view, per la partita valida per la dodicesima giornata di campionato metterà a disposizione un solo canale: Sky Sport Serie A, disponibile al canale 202 del satellite. Ma sarà possibile seguire il match anche con i servizi streaming di Sky Go e Now Tv.

Infatti per tutti gli abbonati che non potranno seguire il match da casa, Sky mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.