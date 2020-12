Jerry Bengtson gioca una partita con la maschera: primo caso nel calcio. Il giocatore honduregno ha disputato la sfida di Champions nordamericana indossando il dispositivo di protezione individuale

L’attaccante honduregno Jerry Bengtson, di 33 anni, è salito alla ribalta internazionale nelle ultime ore. Il suo grande successo non è dovuto però alle gesta in campo, dove con il Club Olimpia ha eliminato i Montreal Impact di Thierry Henry dai quarti di finale della Champions League nordamericana. La sua immagine ha fatto il giro del mondo per aver indossato la mascherina durante il match, primo caso nel mondo del calcio (eccezion fatta per alcune gare del campionato del Guatemala lo scorso marzo).

Il capitano del club ha sfoggiato il dispositivo di protezione individuale per tutta la durata della partita della competizione CONCACAF. Ma secondo quanto riferito dai compagni, anche durante il campionato nazionale è solito farlo. L’allenatore Pedro Troglio, ex centrocampista argentino di Verona e Lazio, ha dichiarato che Bengtson non subisce nessun problema di respirazione indossando la maschera e gioca tranquillamente.

Jerry Bengtson gioca una partita con la maschera: primo caso nel calcio

Secondo degli studi medici, indossare una maschera durante un attività aerobica così intensa come un match di calcio, potrebbe creare dei problemi di respirazione. Bengtson sembra aver smentito questa teoria. Troglio ha sottolineato come: “È strano perché è l’unico giocatore della squadra e del campionato che gioca con una maschera. Non gli dà fastidio e sta anche segnando gol”.

Secondo i media locali, Bengtson indossa la protezione individuale per evitare di contrarre la malattia e proteggere di conseguenza la sua famiglia.