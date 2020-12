Inter-Napoli, streaming gratis: dove vedere il big match in diretta

Manca pochissimo al big match della 12esima giornata tra Inter e Napoli. Andiamo a vedere dove seguire la partita in diretta e streaming gratis.

La dodicesima giornata di Serie A ci offrirà il big match del San Siro tra Inter e Napoli. Le due formazioni sono candidate alla conquista del campionato e a dividerle c’è un solo punto. Infatti il Napoli è a quattro punti dal Milan capolista, mentre l’Inter a solamente da tre punti e le due formazioni si sfidano per il secondo posto in classifica. Una sfida all’ultimo sangue visto che un pareggio non accontenterebbe nessuno. Andiamo quindi a vedere lo stato di forma delle due squadre.

Partiamo dai padroni di casa dell’Inter. I nerazzurri infatti sono tornati a vincere dopo l’eliminazione dalla Champions League, battendo per 3-1 il Cagliari. Nonostante il secondo posto in campionato, si respira aria pesante intorno al tecnico nerazzurro Antonio Conte, specialmente per la sua gestione di alcuni giocatori, il più iconico Christian Eriksen. Ma nonostante tutto, ad oggi l’Inter è a sole tre lunghezze dal Milan che potrebbe raggiungere con una vittoria.

Dall’altra parte però c’è un Napoli in gran forma. Passaggio del turno in Europa League ed un gran cammino fino ad ora in campionato, stanno consolidando la realtà partenopea. Infatti gli azzurri stanno convincendo sul campo, allontanando chi era dubbioso sul valore della rosa partenopea ad inizio campionato. Al San Siro, mister Gennaro Gattuso cerca il secondo grande squillo della stagione, dopo la vittoria per 4-0 contro la Roma. Andiamo quindi a vedere dove seguire la partita.

Inter-Napoli, streaming gratis: Sky o Dazn?

Il big match della dodicesima giornata è senza ombra di dubbio Inter-Napoli. Le due squadre si affronteranno sul palcoscenico del San Siro e la partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky. Per il amtch la pay-tv metterà a disposizione ben due canali: Sky Sport Uno (al numero 201 del satellite e 472 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A (al numero 202 satellite e 473 digitale terrestre). Ma sarà possibile seguire la partita anche sui servizi streaming di Sky Go e Now Tv.

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.