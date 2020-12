Inter-Napoli 1-0: highlights, voti e tabellino della gara

Inter – Napoli si è appena conclusa. Vediamo nel dettaglio quali sono stati gli highlights, i voti e il tabellino della gara appena disputata a San Siro.

Una sfida molto attesa tra Inter e Napoli, che nonostante alcuni passi falsi, continuano comunque a restare delle contendenti credibili per lo scudetto.

La gara è iniziata subito in salita per i partenopei, con Dries Mertens che a un quarto dall’inizio della gara è costretto a uscire per infortunio. Al suo posto Gattuso ha deciso di inserire Andrea Petagna. Il primo tempo comunque ha mostrato una gara con poche velleità offensive da parte di entrambi i club, che hanno pensato più a difendersi che attaccare.

E il secondo tempo è iniziata sulla falsariga del primo anche se per fortuna dopo dieci minuti è arrivata la prima vera azione del Napoli, che si è conclusa però un tiro fuori dallo specchio della porta da parte del capitano azzurro Lorenzo Insigne. Il calciatore ci riprova dieci minuti, ma stavolta trova sulla strada Handanovic, autori di una bellissima parata. E cinque minuti dopo arriva il rigore per l’Inter. Ospina atterra Darmian e Lukaku dal dischetto non basta. Il problema però, è che dopo il fischio dell’arbitro per segnalare il calcio di rigore, Insigne stato espulso per proteste. Il finale ha riservato grandi emozioni

Inter-Napoli: Highlights, voti e tabellino della gara

INTER-NAPOLI 1-0

INTER (3-5-2): Handanovic 7.5; Skriniar 6.5, De Vrij 6.5, Bastoni 5.5; Darmian 6.5, Barella 6, Brozovic 5.5, Gagliardini 6, Young 5; Lautaro Martinez 6, Lukaku 7. All. Conte

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 6; Di Lorenzo 6,5, Manolas 6, Koulibaly 6,5, Mario Rui 5,5; Bakayoko 6, Demme 5,5; Lozano 6, Zielinski 6, Insigne 6,5; Mertens sv (16′ Petagna 5,5). All. Gattuso

MARCATORI: 73′ Lukaku (I)

Clicca qui per gli Highlights della partita