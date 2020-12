Germania, record di morti al primo giorno di lockdown: 952 decessi

Situazione drammatica in Germania, con un record di morti al primo giorno di lockdown. Sono ben 952 i decessi in solamente 24 ore.

Sono giorni di terrore in Germania che ad oggi inizia il nuovo lockdown duro con un record di morti. Infatti nel giro di un paio di settimane, il paese tedesco è passato dall’essere uno dei migliori nella gestione della pandemia a vedere un lento e graduale aumento dei casi. La situazione è diventata così insostenibile, con Angela Merkel che prima del lockdown ha chiesto in lacrime al proprio popolo di rispettare le restrizioni per evitare un’ecatombe.

Infatti il lockdown leggero non è stato propriamente rispettato nè dai governatori nè dagli abitanti delle Land. Ed in poco tempo la Germania è diventato un nuovo focolaio europeo. Numeri da record, che hanno superato anche quelli italiani ed una situazione difficilmente salvabile prima del Natale. Andimao quindi a vedere come si sta evolvendo la situazione nel paese europeo, riportando i numeri dell’Istituto Robert Koch.

Germania, nuovo record di morti: inizia il “lockdown duro”

La diffusione del Covid-19 è ancora alta e veloce ed a testimoniarlo sono proprio i numeri della Germania, che ha visto un rapido incremento di casi e decessi. In molti infatti pensano che le restrizioni di Merkel siano arrivate troppo tardi, ed il record di decessi si poteva evitare. Infatti nella giornata di ieri la Germania ha fatto registrare 952 morti.

Un incremento pazzesco se solamente si pensa che il precedente record era di 598 decessi in 24 ore. Oggi quindi il paese entra in lockdown che durerà fino al 10 gennaio. Inoltre nella giornata di ieri i nuovi casi erano ben 27.728 unità. Mentre invece, come ricorda l’Istituto Robert Koch, dall’inizio della pandemia i casi totali sono 1,39 milioni, mentre i decessi sono ben 23.544.