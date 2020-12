Elodie si rilassa sul letto, ma quel particolare distrae i fan – VIDEO

Nell’ultima storia Instagram la cantante Elodie ha fatto impazzire i suoi fan mettendo in mostra il suo prorompente decolleté

Elodie incanta i suoi fan con l’ultima storia postata sul proprio profilo Instagram (il video in fondo all’articolo). La cantante ha voluto mostrare ai fan l’ultimo regalo, un piumone, affermando che “capisci di star diventando grande quando ti rende ancor più felice ricevere regali per la casa”. Fin qui tutto normale, non fosse che i fan si sono accorti che ad un certo punto, grazie alla maglia dalla profonda scollatura, si vede chiaramente il suo prorompente decolleté. Il particolare ha scatenato l’immaginazione dei suoi seguaci e come dargli torto, vista la genuina bellezza della cantante romana.

Elodie, il feat con Takagi & Ketra vale il doppio disco di platino

Doppia soddisfazione per Elodie, così come per Takagi & Ketra, Mariah ed i Gipsy Kings che, grazie al singolo Ciclone, diventato una vera e propria hit estiva, che è stato certificato con il doppio Disco di Platino. Il video ufficiale su Youtube ha riscosso un successo straordinario con quasi 54 milioni di visualizzazioni in pochi mesi. Questi risultati lo rendono il sesto video musicale più visto sulla piattaforma nel 2020. Ormai Elodie si piazza di diritto tra le icone pop italiane più influenti del momento e più conosciute ed apprezzate al mondo.