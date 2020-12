Diletta Leotta, batosta in diretta: “Non mi sei mancata per niente” – VIDEO

Che batosta in diretta per Diletta Leotta. “Non mi sei mancata per niente”, il conduttore radiofonico la snobba

Non solo foto e storie sensuali, ma anche tanta ironia da parte di Diletta Leotta che, nell’ultima storia su Instagram, ha dato vita ad un simpatico siparietto con il conduttore radiofonico di Radio 105, Daniele Battaglia. Nel video esordisce lei, dicendo: “Volevo fare un test al mio amico Daniele Battaglia. Quanto ti sono mancata da 1 a 10?”.E lui risponde: “Guarda posso veramente dirlo? Per niente”. La clip termine con la delusione sul volto della Leotta. Ovviamente è siparietto simpatico e nemmeno il primo a cui hanno dato vita i due.

Diletta Leotta per Milano, ma senza mascherina: pioggia di critiche

Pioggia di critiche per Diletta Leotta che è stata pizzicata dai paparazzi del settimanale Chi mentre girava per Milano senza la mascherina, che è obbligatoria.

La conduttrice di Dazn era in procinto di salire in un van che l’avrebbe dovuta portare verso lo stadio Giuseppe Meazza. L’atteggiamento non è piaciuto nemmeno ai suoi fan che si sono detti indignati. La conduttrice non ha risposto in merito e non ha trovato giustificazioni in merito. Ha semplicemente lasciato perdere. Noi non sappiamo quale fosse il motivo per il quale non stesse indossando la mascherina e quindi ci riserviamo di non giudicare. Certo è che, a dispetto di ciò, possiamo dire che va indossata sempre nel pieno rispetto delle regole.