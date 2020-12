Condensa in casa, come sbarazzarsene con un piccolo trucco

Una brutta scocciatura quella della condensa in casa che può essere evitata o eliminata con un piccolo e facile trucco

Quante volte, quando vi siete alzati al mattino, d’inverno, avete trovato una finestra totalmente ricoperta di condensa? In alcuni casi, ben peggiori, la condensa si insidia anche nelle pareti creando danni non indifferenti per cui vanno spesi dei soldi. Una rogna esistente dalla notte dei tempi, essendo la condensa un fatto naturale: non è altro che il passaggio dallo stato aeriforme a quello liquido.

Non solo problemi all’edificio, ma l’umidità spesso porta problemi anche alla salute di chi vive in un posto particolarmente umido. Problemi alle ossa, cervicale ed altri possono diventare molto seri se costantemente esposti in un posto con parecchia condensa. Per fortuna, esiste un modo per evitare queste scocciature.

Condensa in casa, come rimuovere tutta l’umidità

Esistono dei materiali specifici per evitare la condensa, ma costano un po’. Qualcuno ha studiato un modo semplice, economico ed efficace per evitare questa rogna. Sarà necessario mescolare del sapone liquido, con l’acqua ed aggiungere un goccio di glicerina. Una volta preparato questo composto, semplice e veloce, sarà necessario spargerlo nelle zone maggiormente esposte all’umidità: finestre, vetri.

Questo metodo vi aiuterà ad evitare ulteriori rogne con la condensa in casa. È un metodo spesso utilizzato anche per i finestrini, vetri o specchietti delle auto, specialmente per quelle particolarmente esposte. Se al mattino andate di fretta e la macchina è ricca di condensa, piuttosto che aspettare che questa si rimuova autonomamente, potete utilizzare questo piccolo trucco e partire velocemente in piena sicurezza. Non solo le goccioline spariranno, ma i vostri vetri avranno anche una particolare lucentezza.