Calciomercato Milan, tre big pronti all’addio: le nuove destinazioni

Calciomercato Milan, tre giocatori sono pronti a lasciare già a gennaio. Le ultime decisioni di Pioli ne sono una conferma

Il Milan è tra le squadre più in forma d’Europa. Primo in Serie A a +3 dalla seconda, non ha ancora perso dal post lockdown. Questa sera è chiamato ad un importante banco di prova contro il Genoa a Marassi. Il tecnico Stefano Pioli dovrà ancora fare a meno di alcuni elementi fondamentali nel suo scacchiere tattico come Kjaer, Bennacer e Zlatan Ibrahimovic.

Per sopperire alle loro assenze e per fare un po’ di turnover, l’allenatore ha deciso: spazio a Dalot e Kalulu. I due giocatori hanno scalato le gerarchie, facendo intendere che altri giocatori hanno il destino segnato: lasceranno il Milan nella prossima sessione di calciomercato. Stiamo parlando di Musacchio, Duarte e Conti. Ecco dove potrebbero andare i tre esuberi del club meneghino.

Calciomercato Milan, out Musacchio, Duarte e Conti: dove vanno

Musacchio, Duarte e Conti sono completamente fuori dal progetto Milan, e lasceranno nella prossima sessione di calciomercato. Le ultime decisioni di Stefano Pioli di dar spazio a Dalot e Kalulu ne sono l’ennesima conferma: non c’è più spazio per loro. Per quanto riguarda Mateo Musacchio, quest’anno il centrale argentino non ha visto il campo nemmeno per un minuto e la sua avventura in rossonero sembra essere finita qui. Su di lui ci sono alcuni club spagnoli e di MLS, e nei prossimi giorni prenderà la decisione definitiva.

Stessa sorte per Duarte, impiegato contro lo Sparta Praga in Europa League ma fuori dalle gerarchie del tecnico parmigiano. Nel suo futuro prossimo potrebbe esserci un ritorno in Brasile, con alcuni club che hanno chiesto informazioni. Infine Conti, titolare lo scorso anno ma ormai superato sia da Calabria che da Dalot. Per l’ex Atalanta ci sono due club interessati a prenderlo in prestito: il Parma e la Sampdoria.