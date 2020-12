Il Milan è deciso a puntare alla vetta. Zlatan Ibrahimovic ci crede, ma per poter vincere lo scudetto serve qualche innesto. Maldini punta alla star della Serie A.

Il rinnovo di Hakan Calhanoglu continua a destare preoccupazioni in casa Milan. Il turco continua a chiedere un ingaggio da top player, alla pari di Gigio Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic, ma la dirigenza non desidera accontentare il giocatore. Lo stesso Paolo Maldini nelle settimane scorse aveva affermato: “Dobbiamo essere contenti in due. Anche quando non faceva prestazioni eccezionali, Calhanoglu dava l’anima. Punto di forza questo, ma a volte può anche essere un punto debole”.

Queste affermazioni fecero intendere l’impossibilità di affrontare il discorso rinnovo se le pretese dell’ex Leverkusen resteranno sempre le stesse. Perciò, per non lasciare scoperta quella zona di campo Maldini sembra essere intenzionato a puntare tutto sulla stella della Lazio.

Calciomercato Milan, assalto alla stella della Seria A: colpo da 50 milioni

Paolo Maldini, secondo quanto riportato da Pianeta Milan, sembra essere intenzionato ad acquistare Luis Alberto, il fantasista biancoceleste che riesce a regalare giocate straordinarie e moltissimi assist vincenti ai suoi compagni.

La valutazione fatta da Lotito per il Mago è di 50 milioni di euro e difficilmente il patron biancoceleste sarà disposto a scendere sotto questa somma. Il giocatore piace molto anche a Elliott e Gazidis. Data la competitività del Milan, questo investimento potrà prendere vita nelle prossime settimane.