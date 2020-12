Barbara D’Urso presto diventerà zia: la sorella è incinta – FOTO

Barbara D’Urso ha una sorella che presto la renderà zia, Eleonora è la sorella più piccola nata da un altro matrimonio

Barbara D’Urso ha avuto un’infanzia molto particolare e lei lo racconta sempre senza peli sulla lingua. A 63 anni non ha vergogna di raccontare – ed anzi, lo fa con orgoglio – di come è rinata dalle ‘ceneri. Una lunga gavetta che l’ha portata a spadroneggiare la domenica sera con il suo show ‘Live – Non è la D’Urso’.

Nata da Rodolfo D’Urso e Vera Pentimalli, la regina della domenica sera di Canale 5 ha 2 fratelli ed una sorella: Alessandro, Riccardo ed Eleonora. Quest’ultima, ha 18 anni in meno della conduttrice TV, ma tra le due c’è grosso feeling.

Eleonora D’Urso, chi è la sorellastra di Barbara che la renderà zia

Eleonora D’Urso è figlia dello stesso papà di Barbara, ma nata da un secondo matrimonio con Wanda Randi, dopo la scomparsa prematura della madre della conduttrice TV. Lei e Michele Olmo, avranno una figlia: Sofia. Attrice vista in Il commissario Rex, Il maresciallo Rocca e Don Matteo, Eleonora ha 45 anni ed è diventata mamma per la prima volta.

Non è sempre stato tutto rose e fiori, il feeling è stato ritrovato da non molto. Per un periodo le due non si sono neppure parlate, per dissapori familiari. Le due sorelle hanno anche lavorato insieme, sul set della fiction La dottoressa Giò dove Eleonora interpreta il ruolo di Chiara Curtone.