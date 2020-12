Voli, risparmiare sui viaggi: come prendere l’aereo a prezzi stracciati. Nella speranza di poter tornare a girare per il mondo nel 2021, meglio approfondire un aspetto importante

In questo momento estremamente difficile per gli spostamenti internazionali causa Covid, chi non ha sognato di farsi un bel viaggio in giro per il mondo. Secondo un recente sondaggio la maggior parte delle persone avrebbe nella propria lista di desideri delle cose da fare al termine della pandemia proprio una vacanza. Raggiungere mete esotiche o metropoli affascinanti può essere anche molto conveniente se si utilizzano le miglia aeree. Avere dei voli praticamente a prezzo stracciato in cambio di alcuni acquisti onerosi ma producenti. Bisogna solo imparare ad usarle.

Per accumularle ed entrare nell’esclusivo club dei “frequent flyer” bisogna però conoscere bene il regolamento. Esistono alcuni parametri da rispettare per guadagnare più miglia possibili e organizzare praticamente uno spostamento intercontinentale quasi gratis.

Voli, come risparmiare sui viaggi: imparare ad usare le miglia aeree

Ogni esperienza acquistata in tema di viaggi, con determinate compagnie aeree, ci fornisce un bonus di miglia. Questo significa che la nostra spesa per un servizio “extra” viene convertito in un numero di chilometri da poter percorrere in modo gratuito. Con i problemi relativi al Covid e la conseguente crisi delle società che gestiscono il trasporto aereo, le promozioni sono diventate anche più convenienti. Ad esempio acquistare tramite la compagnia una suite per dormire in una capitale mondiale, o volare in First Class o Business Class, ci regala una buona dose di punti. Anche noleggiare una limousine all’aeroporto può spianarci la strada. Chiaramente sono costi elevati ma che se da un lato ci tolgono soldi dall’altro ci consentono di guadagnare per il futuro viaggio.

Inoltre possiamo giovare delle agevolazioni nel volare senza fare lunghe file al check-in o con ogni tipo di comodità a bordo. Potrebbe sembrare uno spreco e invece se siete propensi agli spostamenti può rivelarsi un vero affare.

Per quanto riguarda le compagnie che partecipano all’iniziativa possiamo citare: Qatar Airways, Emirates, Alitalia, Lufthansa, Austrian Airlines, KLM, Bristish Airways, Air France, Etihad e American Airlines.