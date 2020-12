Valanga nel trentino, distrutto il rifugio di Pian dei Fiacconi

Valanga nel trentino: terribile furia ad alta quota. Completamente travolto e distrutto il rifugio di Pian dei Fiacconi. Ecco quanto accaduto sulla Marmolada.

Terribile valanga nel trentino: il blocco di neve si è staccato dal versante della Marmolada, distruggendo in tutto e per tutto il rifugio di Pian dei Fiacconi e un impianto sciistico a passo Fedaia. Lo riporta l’ANSA. Tuttavia, nonostante la gravità dei danni, non si registrano né vittime e né feriti.

Valanga nel trentino: impianti travolti

La conferma è giunta direttamente dal soccorso alpino, i coi operatori hanno fatto un sopralluogo totale escludendo ogni possibilità che vi siano persone coinvolte.Il fenomeno, avanzato per centinaia di metri, è avvenuto precisamente tra punca Rocca e punta Penia travolgendo tutto con una carica e una furia non indifferente.

A lanciare l’allarme è stato il pilota di un elicottero di passaggio nella zona poco dopo l’accaduto. Dall’alto, infatti, l’uomo ha subito riconosciuto il segno lasciato da una valanga e ha soprattutto notato il rifugio praticamente semisepolto dalla neve. A contribuire a una mancata strage è stata anche la chiusura momentanea dell’edificio. Intanto, secondo le ricostruzioni, l’ondata innevata si è portata per un fronte di 600 metri.