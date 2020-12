Vaccino Moderna, Fda: “È sicuro ed efficace, centra i parametri”

Il vaccino anti Covid di Moderna è sicuro ed efficace, e rientra in tutti i parametri per un utilizzo d’emergenza: lo ha dichiarato la Fda

Il Covid continua a far registrare numeri estremamente preoccupanti in tutto il mondo. Mentre i vari governi nazionali stanno imponendo nuove restrizioni per arginare la situazione, cresce l’attesa per il vaccino anti Covid. Alcuni paesi sono partiti con le prime somministrazioni e, a breve, l’Ema dovrebbe autorizzare il candidato Pfizer in Europa.

L’altra grande azienda che ha pronto il suo farmaco è Moderna, la cui distribuzione dovrebbe presto partire. A tal proposito, stando ai media statunitensi, la Food and Drug Administration avrebbe dichiarato che: “Si tratta di un vaccino anti Covid sicuro ed efficace, che centra tutti i parametri per un utilizzo di emergenza“. Il prossimo 17 dicembre arriverà la decisione ufficiale sull’utilizzo del farmaco.

Vaccino Covid, l’Ema autorizzerà Pfizer il 23 dicembre

Il prossimo 23 dicembre, intanto, l’agenzia Ema si riunirà per autorizzare il vaccino anti Covid sviluppato dalla Pfizer-BioNTech anche in Europa. Stando a quanto anticipato dalla Bild Online, si potrà così partire con le distribuzioni e le prime somministrazioni già a partire dai prossimi giorni. In Germania, si parla addirittura di dopo Natale, con il 26 dicembre come prima data utile.

Anche in Italia, poco fa il ministro Francesco Boccia ha dichiarato che domani avrà luogo la riunione definitiva per approvare il piano di distribuzione in Italia. Stando alle sue parole, tutto sarebbe già pronto e mancherebbe solo l’ok definitivo. Sono giorni cruciali per la lotta al virus, che si appresta ad arrivare ad una nuova tappa forse decisiva.