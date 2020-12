Vaccino, Burioni ha esaminato alcuni studi sul Moderna, affermando che le carte parlano di una soluzione talmente potente da fermare anche la trasmissione virale.

Il Covid-19 sta continuando ad essere protagonista assoluta delle nostre aggiornate. Purtroppo la malattia che è nata nei mercati della carne di Wuhan, infatti, non ha trovato ancora un nemico. L’umanità sta facendo di tutto per lavorare ad una cura, accelerando e spingendosi a ritmi forsennati per curare milioni di persone. La situazione però è ancora complicatissima e siamo molto ben lontani dalla parola fine. Questa è una cosa da mettere bene in chiaro, perché non è raro, in queste settimane, vedere molte persone che stanno sottostimando la pericolosità di questa malattia. Nell’errata convinzione che il vaccino sia praticamente ad uno schiocco. Comportamenti che mettere in pericolo tante persone e di certo non aiuta gli scienziati e i medici nel trovare una cura.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ranieri Guerra (OMS) a iNews24: “Contro di me una macchina del fango senza precedenti”

Vaccino, Burioni: “Moderna sembra bloccare anche la trasmissione virale!”

Pochissimi minuti fa Roberto Burioni, esperto virologo e autorità in Italia, ha condiviso dei risultati di una ricerca sul vaccino Moderna. Secondo alcuni rilevamenti, infatti, questo vaccino non soltanto renderebbe immune le persone a cui viene somministrato, ma farebbe molto di più.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Vaccino Covid, Boccia: “Domani riunione finale, il piano è pronto”

Infatti questa cura in questione, il vaccino Moderna sembra bloccare anche la trasmissione virale. Sarebbe una notizia incredibile, se gli studi confermeranno davvero questi risultati. Una vittoria incredibile contro il Covid-19.