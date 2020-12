Lutto nell’informazione, è morto Vincenzo Immordino di Lazio Tv

Lutto improvviso nel mondo dell’informazione: ieri, 14 dicembre, si è spento l’operatore video Vincenzo Immordino di Lazio Tv

Lutto nel settore dell’informazione. Ieri 14 dicembre, in tarda serata, è stato stroncato da un infarto Vincenzo Immordino. Il 44enne è stato per lungo tempo operatore video dell’emittente Lazio Tv, ma era anche un agente di commercio noto a Latina.

LEGGI ANCHE—> Vaccino Covid, Boccia: “Domani riunione finale, il piano è pronto”

LEGGI ANCHE—> Coronavirus, lockdown a Natale: le ipotesi sul tavolo del governo

L’uomo si sarebbe sentito male in casa ed i soccorsi non hanno potuto far nulla. All’arrivo all’ospedale Santa Maria Goretti, i medici hanno dovuto constatarne il decesso. La notizia, che ha scioccato un’intera comunità, è stata resa nota da Il Messaggero.