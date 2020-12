GF VIP, squalifica in arrivo per un concorrente: il motivo – VIDEO

Non sarebbe il primo concorrente – ma probabilmente neanche l’ultimo – ad uscire dal GF VIP a causa di un comportamento non consentito

Quest’edizione del Grande Fratello VIP ha fatto più morti che altro. Altro giro, altra espulsione. Cominciato ad ottobre, con termine ultimo a marzo – stando alle ultimissime – il GF VIP ha cacciato più di un concorrente durante la sua quinta edizione. Nonostante sia catalogato come programma trash, ha le sue regole e vanno rispettate, pena espulsione.

All’inizio del programma è stato espulso Fausto Leali a causa dei termini razzisti utilizzati nei confronti di Enock, fratello di Balotelli. “Negro”, la produzione non tollera alcun termine del genere ed il cantante è stato fatto fuori. Due settimane dopo, Denis Dosio ha subito simile destino in seguito ad una bestemmia: il microfono non mente, fuori un altro.

GF VIP, rischio espulsione per Filippo Nardi

Filippo Nardi: “Maria Teresa è borderline, (soffre di) psicosi a momenti”#gfvip pic.twitter.com/xyAIgYZyCP — Battitrice Libera SAVING MTR (@rainbow20202020) December 15, 2020

In casa le diatribe non terminano mai, al centro dell’attenzione ultimamente ci è finita Maria Teresa Ruta. In particolare modo, Stefania Orlando sostiene che la conduttrice piemontese abbia spinto Tommaso Zorzi a nominarla per farla uscire nella prossima puntata. La stessa Orlando, insieme a Filippo Nardi si è trovata a parlare della situazione e sono uscite fuori parole forti.

“Maria Teresa è borderline, soffre di psicosi”. Un’accusa molto pesante, quella di un disturbo psichico, nei confronti di una concorrente, nonché loro coinquilina. Il Grande Fratello farà passare in sordina queste parole dure oppure Nardi avrà simile destino di Dosio e Leali?