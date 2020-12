Fortnite, aggiornamento alla versione 15.10: tutte le novità di Epic Games

Con un nuovo aggiornamento, Epic Games ha aggiunto alcune funzionalità molto interessanti su Fortnite: ecco cosa cambia

Fortnite rimane il battle royale numero uno sul mercato. Vero e proprio apripista di una generazione tutta nuova di videogiochi, continua ad avere un numero di utenti altissimo. Questo nonostante le ormai 3 candeline spente qualche settimana fa, che lo fanno uno dei titoli più longevi a rimanere sulla cresta dell’onda per così tanto tempo.

Da qualche giorno, il titolo di Epic Games ha accolto la Stagione 5 del Capitolo 2, con alcune novità decisamente molto interessanti. Questa mattina, tutti i player che volevano giocare si sono ritrovati un nuovo update e i server momentaneamente offline. Come spesso accade in questi casi, gli sviluppatori stavano infatti implementando il nuovo update: si tratta della versione 15.10. Ecco tutte le novità introdotte oggi martedì 15 dicembre.

Fortnite, le novità dell’ultimo aggiornamento

Si tratta di un aggiornamento molto interessante quello relativo a Fortnite. La versione 15.10 strizza l’occhio ala next gen, e implementa ufficialmente il supporto ai 120 FPS anche su Xbox Series X ed S e su PS5. Una novità molto attesa dai “console player”, che finalmente potranno accedere ad un titolo più fluido e che si avvicina alla qualità top dei computer. Per garantire prestazioni migliori, inoltre, Epic Games ha deciso di abbassare la risoluzione massima dai 4K a 1440p, così che non ci siano problemi di lag o frame mancanti.

Tra le altre novità, ci sono alcuni contenuti a tema natalizio – in attesa del grande evento di Natale – e altre correzioni di bug. Il vero e proprio aggiornamento in questo senso dovrebbe arrivare nei giorni immediatamente antecedenti al 25 dicembre, con i player pronti a sfruttare tutte le nuove features.