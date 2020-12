Elezioni USA, Biden è stato ufficialmente confermato come il nuovo numero uno della Casa Bianca dal collegio elettorale che si è riunito.

Il 2020 è stato un anno veramente molto duro, che ha certamente colpito con forza l’umanità e la storia di questo pianeta. La situazione è difficile da tanto tempo e il caos e le tensioni sono state parecchie in questi mesi. La situazione è molto dura, con la pandemia globale che continua ad essere un problema con cui combattere in tutto il mondo. In America, poi, hanno dovuto anche affrontare la lotta intestina per le elezioni del prossimo presidente, con Trump e Biden che si sono dati guerra senza esclusione di colpi. E dopo la vittoria del rappresentante del Partito Democratico, Trump ha iniziato ogni giorno a lanciargli frecciatine e a denunciare quella che per lui era soltanto una farsa.

Elezioni USA, Biden confermato presidente dal collegio elettorale

Settimane dopo la vittoria alle elezioni di Biden, anche il collegio elettorale si è espresso. Oggi si è riunito per prendere una decisione definitiva. Qualora la maggioranza avesse votato per Trump e per la sua tesi, allora si sarebbe ripartiti da una situazione parecchio più complicata e tesa. Ma, con 306 voti, contro i 232 di Donald Trump, Biden si è riconfermato l’attuale presidente degli Stati Uniti d’America.

La situazione quindi è confermata, tutto resta invariato. Il noto uomo d’affari, dopo quattro lunghi anni nella Sala Ovale, deve rinunciare al suo incarico e incassare la sconfitta. Per volere dei cittadini americani.