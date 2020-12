Diletta Leotta, regalo agli uomini: il dettaglio non sfugge ai fan – VIDEO

Un Natale ricco di regali quello di Diletta Leotta che pensa proprio a tutti gli uomini ed ai fan non sfugge il dettaglio

Natale si avvicina e la frenesia dei regali aumenta. Anche Diletta Leotta è intenta a fare regali per l’intera famiglia e li mostra uno ad uno su Instagram. Numerosi pacchi regalo di Intimissimi Uomo, marchio che lei sponsorizza da tempo.

LEGGI ANCHE > > > GF Vip, due concorrenti del Grande Fratello sono parenti? Bomba in diretta

La bellissima giornalista siciliana quest’anno dovrà pensare ad un regalo in meno: niente fidanzato, neppure questo Natale, ma sicuramente un’ottima compagnia in famiglia. Tuttavia, Diletta Leotta, in una delle sue Instagram stories annuncia di aver fatto un regalo a tutti gli uomini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Chiara Ferragni, quante critiche su Instagram per il suo look – FOTO

Diletta Leotta, il regalo a tutti gli uomini ed il dettaglio che tutti hanno visto

Diletta Leotta è solita sponsorizzare la linea Intimissimi Uomo, infatti spesso pubblica scatti proprio con boxer o mutande da uomo. Anche per Natale, la bellissima giornalista DAZN ha scelto il famoso marchio di intimo per fare i regali alla propria famiglia. “Sono felicissima, ho quasi finito di fare tutti i regali di Natale. Ho appena preso questi (ed indica un paio di calzini) per tutti gli uomini della mia famiglia, ma non solo”. La bellissima siciliana poi mostra maglia con sopra Mickey Mouse: “Questa la tengo per me”.

NON PERDERTI > > > Alessandra Amoroso è bellissima, ma avete mai visto sua sorella? – FOTO

Un regalo per tutti gli uomini della famiglia e non solo. La Leotta non ha pensato ad un dettaglio che tutti i fan hanno visto prima dei regali: una vistosa scollatura che ha augurato un gran bel “Buon Natale” alla maggior parte della sua platea.