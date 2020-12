Chiara Ferragni, quante critiche su Instagram per il suo look – FOTO

L’influencer Chiara Ferragni è stata pesantemente criticata a seguito di un post dove ha messo in mostra il lato A da donna incinta

L’ultimo post della più nota influencer italiana, Chiara Ferragni, ha scatenato molte polemiche. La donna, infatti, ha scattato una foto in cui mette in mostra un lato a più rigonfio rispetto al solito ed ha commentato: “Scatto tutto le foto che posso prima che scompaiano di nuovo con la fine della gravidanza”.

Insomma, un bel po’ di autoironia nel post che però non è stato capito da tutti. Alcuni, nei commenti, hanno scritto “Non ti trovi bene con il tuo corpo? Non capisco a cosa serve metterle in evidenza” e “Chiara ma che faiiii, si chiamano ormoni adolescenziali questi”. C’è anche chi presuppone abbia fatto un intervento chirurgico: “Che bocce, le hai montate questa notte”. Questo solo per citarne alcuni dei tanti. Certo è che i Ferragnez, come si sono soprannominati Fedez e la Ferragni, qualsiasi cosa facciano, creano un eco smisurato intorno a sé.

Chiara Ferragni e le critiche al marito per la sua beneficenza

Nella giornata di ieri la notizia della beneficenza di Fedez verso alcuni poveri, ha avuto un eco mediatico smisurato. Il cantante ha donato 1000 euro a cinque persone trovate per strada, facendole scegliere ai suoi fan con cui era collegato attraverso una diretta. Quanto fatto dal marito della Ferragni, anziché trovare il consenso di gran parte del pubblico, ha fatto storcere il naso a diverse persone. Uno su tutti, lo scrittore Fabio Volo che ha tacciato Fedez di farsi pubblicità. In questa bufera mediatica, a voi la parola. Da che parte state?