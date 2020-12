Cashback, il trucco per farlo funzionare anche con Amazon

150 euro di rimborso al massimo, il Cashback può funzionare anche con Amazon utilizzando un piccolo trucco

Dato il momento di profonda crisi nazione, il Governo ha trovato un escamotage per indurre i consumatori a fare acquisti presso negozi e non online. Il Covid-19 ha incentivato l’ecommerce e le botteghe a noi vicine vanno sempre più verso il collasso. Per evitare un’ulteriore crisi ai commercianti – come se non bastasse il lungo periodo di chiusura – è stato escogitato il CashBack.

Facendo degli acquisti e pagando con la carta di credito o prepagata, i consumatori otterranno il 10% del rimborso, fino a 150 euro, previo il raggiungimento di 10 acquisti. È un ottima mossa per favorire l’acquisto di beni presso negozi vicini, piuttosto che favorire i soliti e-shop come Amazon, Ebay, Zalando. Fatta la legge, trovato l’inganno, come sempre.

Cashback, come fare per usarlo anche con Amazon

Nonostante eluda le iniziali intenzioni dello stesso Governo italiano, i più esperti hanno trovato un modo per utilizzare il sistema Cashback con Amazon. È fondamentale attivare, come primo passo, la funzione tramite l’applicazione IO, registrarsi con SPID o con la carta d’identità elettronica. Una volta fatta questa procedura – che potrebbe richiedere un po’ di tempo, a causa del sovraffollamento – è l’ora di passare al vero procedimento per spendere sul sito di e-commerce.

Basterà recarsi in uno dei tantissimi negozi che rivendono buoni Amazon (reperibili ovunque, soprattutto in negozi di elettronica) ed acquistarne uno con la nostra carta. Nel momento del pagamento dei prodotti messi nel carrello Amazon, sarà necessario inserire il codice alfanumerico che si trova sul retro della carta acquistata in negozio. Et voilà, il gioco è fatto.