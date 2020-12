Sorteggio Champions League: Juventus, Atalanta e Lazio presto scopriranno le proprie avversarie. Ecco i possibili incroci per le tre formazioni.

Sorteggio Champions League: appuntamento questa mattina alle 12.00 in diretta su Sky e sul sito ufficiale dell’UEFA. Dopo l’ottima cavalcata ai gironi, Juventus, Atalanta e Lazio conosceranno presto le proprie avversarie. I bianconeri, situati in prima fascia, sono quelli che sulla carta potrebbero pescare l’avversario più alla portata.

Champions League, le fasce

TESTE DI SERIE: Bayern (GER, Gruppo A), Real Madrid (ESP, B), Manchester City (ENG, C), Liverpool (ENG, D), Chelsea (ENG, E). Borussia Dortmund (GER, F), Juventus (ITA, G), PSG (FRA, H)

NON TESTE DI SERIE: Atlético Madrid (ESP, A), Borussia Mönchengladbach (GER, B), Porto (POR, C), Atalanta (ITA, D), Siviglia (ESP, E), Lazio (ITA, F), Barcellona (ESP, G), Lipsia (GER, H)

Sorteggio Champions League, le avversarie delle italiane

La formazione di Andrea Pirlo, per un cammino più sereno, deve solo sperare di evitare le spagnole Atletico Madrid e Siviglia e magari di incrociare una tra Borussia Mönchengladbach, Porto e Lipsia. Urna di ferro invece per bergamaschi e laziali situati in seconda fascia: i potenziali avversari vedono infatti Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain.

La speranza è che almeno la squadra di Gian Piero Gasperini possa pescare la formazione di Erling Haland, di fatto la meno probante sulla carta tra le citate. Nel frattempo il calendario è già stilato: gli ottavi di finale sono in programma il 16, 17, 23 e 24 di febbraio per le gare di andata, con ritorno previsto invece il 9/10/16/17 marzo. Da lì poi, il 19 marzo, si svoleranno i sorteggi per il proseguo del torneo che porterà alla finale di Instanbul fissata il 29 maggio 2021.