Reggio Calabria, elezioni amministrative: due arresti per irregolarità

Reggio Calabria, nel corso di un’inchiesta sulle elezioni amministrative due persone sono state arrestate con l’accusa di brogli elettorali.

La Digos, nel corso di un’inchiesta riguardante la regolarità delle elezioni amministrative che si sono tenute in Calabria tra il 20 e il 21 Settembre, ha arrestato due persone. Le elezioni hanno poi prodotto un ballottaggio, che si è tenuto nella data del 5 Ottobre, tra il candidato del centrosinistra Giuseppe Falcomata, che vincerà in seguito le elezioni ottenendo la riconferma del suo mandato, e Antonino Minicuci, il candidato sindaco espresso dalla Lega ma che rappresentava l’intera coalizione di centrodestra, che ha raggiunto nella seconda tornata il 41 per cento delle preferenze. L’inchiesta sulle elezioni è stata diretta e coordinata dal procuratore Giovanni Bombardieri e per le due persone arrestate le accuse sono quelle di falso in atto pubblico e reati elettorali.

