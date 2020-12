New York, spara sui passanti davanti a una chiesa: ucciso dalla polizia

A New York un uomo è stato ucciso dalla polizia dopo che aveva iniziato a sparare sulla folla in prossimità di una chiesa.

Una nuova morte che riporta la polizia americana sotto i riflettori del mondo, anche se stavolta va precisato che non sembra esserci alcuno scandalo. A New York infatti un uomo è stato ucciso da alcuni agenti di Polizia nella giornata di domenica. L’episodio si è verificato sui gradini della Cattedrale di San Giovanni il Divino a seguito di uno scontro a fuoco. Edward Riley, portavoce del Dipartimento di Polizia della città, ha riferito che all’improvviso un assalitore, ovvero la vittima, ha iniziato a sparare contro la folla e le forze dell’ordine giunte in seguito sul luogo. Nessun passante o agente è rimasto ferito, mentre l’uomo è morto poco dopo essere stato trasportato in Ospedale.

New York, l’assalitore era armato e con precedenti penali

L’annuncio ufficiale del suo decesso è stato dato da Dermo Shea, attuale capo della Polizia di New York, che inoltre lodato il comportamento dei suoi agenti, definendoli dei veri e propri eroi. Alcuni quotidiani americani riferiscono che la vittima al momento di iniziare lo scontro, era armato di due pistole e di uno zaino al cui interno vi era una tanica di benzina, del nastro isolante, una corda, coltelli e una Bibbia.

Sembra che l’assalitore, che aveva già dei precedenti penali, abbia iniziato ad aprire il fuoco contro i passanti subito dopo che davanti alla chiesa aveva iniziato ad esibirsi un coro natalizio, che aveva attirato una folla di circa duecento persone.