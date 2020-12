Grandissimo colpo di scena nella puntata di GF Vip, con Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, che ha deciso di non entrare nella casa.

Non entrerà nella casa del Grande Fratello Vip Ginevra Lamborghini, sorella della più famosa Elettra. Il programma di Canale 5, infatti, aveva presentato la 24enne come nuova concorrente della casa più spiata dagli italiani. L’ingresso dell’ereditiera doveva avvenire il prossimo venerdì 18 dicembre insieme ad altri concorrenti che ad oggi sono in isolamento. Infatti Ginevra non era l’unica a dover entrare, insieme a lei dovevano esserci: Cecilia Capriotti, Mario Ermito, Andrea Zenga, Carlotta Dell’Isola. Ginevra però ha optato per una vacanza sulle Dolomiti.

Ad annunciare il mancato ingresso nella casa è stata la stessa Ginevra Lamborghini, attraverso un post sul proprio profilo Instagram. Attivissima sui social, spesso la 24enne ama girare stories simpatiche ed è anche amatissima dai suoi followers. Inizialmente, infatti, i fans pensavano fosse solamente un rinvio del suo ingresso ma ad oggi pare proprio che la ragazza abbia optato per non entrare nella Casa. Andiamo quindi a vedere il perchè Ginevra non entrerà nella casa.

GF Vip, Ginevra Lamborghini non entrerà: la famiglia si oppone

Sul mancato ingresso di Ginevra Lamborghini ci sarebbe proprio l’influenza della famiglia, che si sarebbe opposta al suo partecipare al GF Vip. Per questo motivo, stando alle voci di cronaca Rosa, la teen avrebbe giurato di non mettere piede nella casa più spiata dagli italiani. Un passo indietro inaspettato, anche per il programma, che rimane senza uno dei volti più atteso dai fans. Inoltre Ginevra adesso è in vacanza sulle Dolomiti ed il suo rifiuto sarebbe avvolto dal mistero.

Inoltre per la famiglia Lamborghini non sarebbe la prima volta in un reality show. La prima a partecipare ad un reality, infatti, fu proprio Elettra, prima di iniziare la carriera musicale. Infatti Elettra ha preso parte a diversi reality show di MTV, come Riccanza e Acapulco Shore. Inoltre per la cantante c’è stata una partecipazione al Gran Hermano Vip, ossia la controparte spagnola del programma italiano.