Diletta Leotta si sveglia e lo dimentica sul comodino: cos’è quello? – FOTO

Diletta Leotta e lo scatto mattutino: che spettacolo! Grandissimo buongiorno per i fans, ma spunta anche un dettaglio che incuriosisce il web…

Diletta Leotta ora delizia i suoi fans anche di buon mattino: il primo scatto della giornata, infatti, arriva poco dopo le 08.00. “Buon lunedì”, scrive la conduttrice televisiva postando una foto direttamente dalla sua camera da letto ancora in pigiama e assonnata. Oltre al sorriso smagliante, ad attirare l’attenzione è il completo serale di raso dorato che mette in risalto l’addome stretto della sexy siciliana e soprattutto le sue forme superiori e inferiori.

Potrebbe interessarti anche —-> Belen Rodriguez sorpresa sul divano: tacchi assurdi e solo intimo – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta e quell’oggetto misterioso

“Che bello svegliarsi così”, rispondono entusiasti gli utenti su Instagram. Ma c’è anche chi va oltre il fisico mozzafiato della giornalista e i sogni più proibiti soprattutto vedendo quelle coperte. C’è infatti chi ha notato un dettaglio passato piuttosto inosservati ai tanti: un misterioso oggetto blu alla destra della foto (alla sinistra della Leotta) lasciato sul comodino.

Leggi anche —-> Wanda Nara resta in slip e quel dettaglio non sfugge ai fan – FOTO

I meno maliziosi credono più verosimilmente in un libro, ma i più cattivelli non escludono addirittura uno scatolino intimo… quel che è certo è che dall’istantanea, anche con lo zoom, si fatica a capire l’esatta natura dell’oggetto.

Diletta che nel frattempo si prepara a rituffarsi in Serie A: dopo la piacevole trasferta a Cagliari per Dazn, dove la collega ne ha anche approfittato per un giro turistico dopo la gara con l’Inter, ora le aspetta un tour de force tra il prossimo turno infrasettimanale e il prossimo weekend. Le ultimissime fatiche prima del Natale…