Calciomercato Milan, trovato il vice Ibra: è una grande sorpresa!

Calciomercato Milan, caccia al vice Ibrahimovic per gennaio: il club lo ha già individuato ed è una sorpresa assoluta. E’ un attaccante che i tifosi hanno conosciuto…

Un vice Ibrahimovic, sarà questa una delle priorità del Milan per la prossima sessione invernale. Perché per quanto eterno e determinante dentro e fuori dal campo, sulle gambe del fuoriclasse scandinavo pesano comunque le 39 primavere che iniziano a sentirsi eccome. Così il Diavolo è pronto a cautelarsi con un colpo già a inizio 2021, con diversi profili già individuati dalla società.

Calciomercato Milan, caccia al vice Ibra

Ma ce ne sarebbe anche uno nuovo secondo il Daily Star. Oltre a Gianluca Scamacca del Genoa, l’ultimissimo nome in ordine cronologico, spunta infatti anche una suggestione dalla Premier League. Si tratta del classe 98 Odsonne Édouard attualmente in forza al Celtic. Cresciuto nelle giovanili del Paris Saint-Germain, il francese milita in Scozia dal 2017 dove ha realizzato be 72 reti in 146 gare con gli hoops.

Si tratta in realtà di un profilo che l’ambiente rossonero ha conosciuto in maniera ravvicinata, dato il doppio confronto in Europa League tra cui anche l’ultimo incrocio a San Siro. Nell’occasione, finita 4-2 per i rossoneri, il talento transalpino è riuscito anche a infilare il Milan con uno scavetto coraggioso che ha beffato Gianluigi Donnarumma. In scadenza nel 2022, spunta già il prezzo per il il 22enne che rappresenterebbe sia l’erede che il sostituto futuro di Ibra: 33 milioni di euro. Ma attenzione alla concorrenza britannica: ci sono anche Arsenal e Leicester.