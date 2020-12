WhatsApp, uscire da un gruppo in segreto: arriva il nuovo trucco

Arriva un nuovo trucco su WhatsApp, che permette agli utenti di uscire da un gruppo in segreto: andiamo a vedere come utilizzarlo.

Ad oggi WhatsApp resta l’applicazione di messaggistica più usata al mondo con tantissimi milioni di utenti da tutte le zone del globo. Infatti solamente nel nostro paese, il 95% della popolazione utilizza l’applicazione del gruppo Facebook e la visualizza più volta al giorno. WhatsApp infatti, dopo anni, resta anche l’app più innovativa del settore, con continui uograde ed aggiornamenti che permetta all’app di non essere scavalcata dalla concorrenza.

Infatti sono tantissime le funzioni presenti nell’applicazione, che spesso non è utilizzata al 100% dagli utenti medi. Infatti le funzioni più utilizzate sono ovviamente i messaggi in privato ed in gruppo ed ovviamente le videochiamate di gruppo, che dopo gli aggiornamenti di marzo, ci saranno le videochiamate finoa 50 utenti.

A volte però diventa un problema restare in un gruppo e spesso non viene abbandonato sia per non creare fastidio, sia perchè la notifica è visibile a tutti. Andiamo quindi a vedere come uscire da un gruppo segretamente, senza far apparire la notifica alla chat .

WhatsApp, uscire da un gruppo in segreto: adesso si può con un semplice trucco

Abbandonare un gruppo senza che nessuno se ne accorga, ad oggi, è ancora un’utopia per l’applicazione, ma in questi anni diversi utenti hanno trovato degli escamotage per renderlo meno visibile agli atri contatti della chat. Infatti persiste la notifica visibile a tutti gli utenti della chat quando si abbandona un gruppo.

Infatti sono diversi i problemi che costringono un utente ad uscire da un gruppo, così nell’applicazione troviamo la funzione di silenziare un gruppo, per otto ore, un mese o addirittura un anno. Questo ovviamente non significa uscire dal gruppo ma è come se lo si facesse.

Un’altra soluzione che si può adottare è quella di cambiare il proprio account prima di abbandonare il gruppo. Così facendo gli altri utenti non riusciranno a capire chi ha abbandonato realmente il gruppo. Ovviamente queste soluzioni non sono consigliate per gruppi di amici stretti o parenti, però sarà possibile metterli in atto senza problemi in gruppi numerosi.